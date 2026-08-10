Батареи на 9100 и 10 000 мА•ч, зарядка до 100 Вт, экран 144 Гц, защита IP68/IP69. Смартфоны Neo 11 Ultra и Z11S обзавелись датой анонса

iQOO объявила дату презентации сразу двух новых смартфонов — Neo 11 Ultra и Z11S. Оба устройства дебютируют в Китае 18 августа.

Старшая модель получит 6,83-дюймовый плоский экран с разрешением 2K и аккумулятор емкостью 9100 мА•ч. Это станет самым емким аккумулятором в истории серии Neo. Также ожидаются зарядка мощностью 100 Вт, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защита IP68/IP69.

Фото iQOO/gizmochina

Neo 11 Ultra получит горизонтальный блок из двух камер, а его аппаратной основой станет специальная версия флагманской платформы Dimensity 9500 с 11-ядерным GPU Mali G1-Ultra. Ожидаются конфигурации с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. Покупателям предложат три варианта оформления корпуса: Light White, Shadow Black и Wind Chaser.

iQOO Z11S окажется еще интереснее по части автономности: смартфон впервые для бренда получит аккумулятор на 10 000 мА•ч. Устройство оснастят 6,83-дюймовым дисплеем с частотой 144 Гц, DC-подобным затемнением и ШИМ на частоте 2160 Гц.

Фото iQOO/gizmochina

По предварительным данным, внутри установят Dimensity 7500, до 12 ГБ ОЗУ и Android 16. Также смартфон может поддерживать зарядку 44 Вт.

