Hisense A10 получил основной 6,13-дюймовый E Ink-дисплей, а цветной ЖК-экран крепится к корпусу магнитами

Появились новые фотографии смартфона Hisense A10, главной особенностью которого стала необычная модульная конструкция.

Фото weibo

Основной 6,13-дюймовый экран выполнен по технологии E Ink и предназначен для чтения, работы с документами и заметками. Цветной ЖК-дисплей устанавливается поверх него с помощью магнитного крепления и при необходимости может быть полностью снят. Дополнительный экран продается отдельно.

Переключаться между режимами можно тремя способами: физической клавишей Ink Smart Key, через быстрые настройки или с помощью кнопки Quick Ball. За работу E Ink-панели отвечает контроллер T2000 TCON. Аппарат получил процессор Qualcomm QCM6690 (Dragonwing Q-6690), Android 16 и рассчитан скорее на повседневные задачи и чтение, чем на требовательные игры.

Фото weibo

В оснащение также вошли NFC, ИК-передатчик для управления бытовой техникой, магнитная беспроводная зарядка, клонирование приложений, встроенная запись звонков и специальный режим повышенной частоты обновления E Ink для уменьшения задержек и остаточных изображений.

Фото weibo

Продажи Hisense A10 в Китае начнутся 28 августа. О международном релизе пока ничего не сообщается.

