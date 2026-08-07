Маленький NUC, но игровой и от Asus. Представлен ROG NUC 16 с GeForce RTX 5070 Ti Laptop

Компания Asus расширила линейку компактных игровых ПК ROG NUC 16 моделью с GeForce RTX 5070 Ti Laptop. Такой ПК обойдётся в 3115 долларов.

Это очень недёшево, но в целом характеристики тут тоже очень неплохие. Кроме указанной видеокарты имеется также топовый процессор Core Ultra 9 290HX Plus, 32 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 1 ТБ. Ранее эта же модель уже предлагалась с RTX 5060 Laptop и RTX 5080 Laptop. Новая версия фактически закрывает дыру, хотя по цене и производительности, конечно, ближе к старшей модели.

Фото Videocardz

Размеры корпуса составляют всего 282 х 190 х 57 мм. Можно выделить Wi-Fi 7, RG45 2.5Gb, Thunderbolt 4.