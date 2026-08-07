Для работы ИИ Google Chrome требует 20 ГБ свободного места на диске

Причем непосредственно для работы ИИ-модели нужно всего 4 ГБ

Google обновила документацию Chrome и подробно описала требования для загрузки локальных ИИ-моделей. Браузер может автоматически устанавливать нейросети на компьютер, но только если устройство соответствует определенным требованиям.

Для работы локального ИИ Chrome проверяет аппаратные возможности и производительность компьютера. Также требуется подключение к интернету без ограничений по объему трафика и около 20 ГБ свободного места на накопителе — HDD или SSD. При несоответствии требованиям браузер не будет загружать модели.

В Chrome локальные нейросети (например, Gemini Nano) используются для некоторых генеративных ИИ-функций. Для работы самой Gemini Nano нужно около 4 ГБ, однако Google требует значительно больший запас свободного пространства — примерно 20 ГБ. Вероятно, дополнительные гигабайты нужны для установки, обновлений и работы компонентов модели.

Изображение: Venkat | Windows Report Источник изображения: Windows Report

При этом пользователь может полностью отказаться от локального ИИ. Для этого в настройках Chrome предусмотрен переключатель On-device AI («ИИ на устройстве»). После его отключения браузер удаляет уже загруженные модели, отключает использующие их функции и прекращает автоматическую загрузку новых файлов.

Если впоследствии снова включить эту настройку, Chrome заново проверит компьютер и при необходимости скачает необходимые модели.

Google отмечает, что не стоит удалять файлы ИИ-моделей вручную. Такой способ не отключает механизм автоматической загрузки, поэтому Chrome может скачать их повторно.

Настройка действует отдельно для каждого пользователя и устройства. На корпоративных компьютерах использование локальных моделей дополнительно контролируется политиками Chrome Enterprise. Google также отмечает, что системные требования могут измениться в будущем.

Обновление документации появилось после того, как пользователи обратили внимание на автоматическую фоновую загрузку ИИ-моделей Chrome, которая может занимать место на накопителе и расходовать интернет-трафик. Теперь же Google официально раскрыла условия загрузки и добавила способ полностью отключить эту функцию.