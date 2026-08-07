Монитор MSI с очень высокой плотностью пикселей отменён? Компания отложила запуск MPG 271KRAW18 на неопределённый срок

Представленный летом на Computex монитор MSI MPG 271KRAW18 с очень высоким показателем плотности пикселей, возможно, в итоге не выйдет на рынок.

Ресурс TFT Central сообщает, что компания отложила выход новинки на неопределённый срок.

У нас есть некоторые грустные новости для тех, кто с нетерпением ждал MSI MPG 271KRAW18 — нам сообщили в MSI, что, к сожалению, теперь он отложен на неопределённый срок из-за «технической осуществимости» и приоритизации других проектов по мониторам. Похоже, это может быть полностью отменено

Фото MSI через Videocardz

Что именно не получилось у MSI, неясно. Возможно, в текущих реалиях монитор вышел бы слишком дорогим. Это не говорит о том, что подобная модель никогда не выйдет, но конкретно эта может уже и не поступить в продажу.

Напомним, монитор выделяется сочетанием диагонали 27 дюймов и разрешения 5120 х 2880 пикселей, что обеспечивает плотность 218 пикселей на дюйм. Для обычного монитора это очень много. К тому же в основе лежит панель Mini-LED с 2304 зонами затемнения.