Для культовой Quake вышло официальное бесплатное дополнение. Оно предлагает 19 карт, новых противников и новое оружие

Для культовой игры Quake в честь её 30-летия вышло больше бесплатное дополнение. И нет, это не фанатский проект, а официальное DLC, созданное MachineGames вместе с id Software.

Дополнение называется Dawn of the Machine и предлагает 19 новых уровней. Кроме того, есть новые враги, оружие и карта для режима Deathmatch.

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В дополнении используется зацикленная структура уровней, где действия, совершенные в настоящем времени, могут изменить области, посещаемые позже. Игроки также могут собирать руны, которые открывают ранее недоступные маршруты, встречи и секреты.

DLC доступно совершенно бесплатно для всех владельцев Quake на ПК и консолях.