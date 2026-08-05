Google назвала дату отключения Google Assistant на смартфонах

Компания Google объявила точную дату начала отключения голосового помощника Google Assistant на смартфонах и других гаджетах. В электронных письмах пользователям сообщается, что с 4 сентября 2026 года начнется поэтапный перевод устройств на ИИ-ассистента Gemini. Процесс займет несколько недель.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Первыми изменения затронут смартфоны на Android, умные часы с Wear OS, а также совместимые наушники, где Gemini полностью заменит прежнего помощника. Кроме того, переход коснется Android Auto. При этом автомобили со встроенными сервисами Google, а также умные колонки, дисплеи и другие устройства с поддержкой Google Assistant продолжат работать без изменений.

После завершения миграции вызвать помощника на Android можно будет привычными способами — голосовой командой или длительным нажатием кнопки питания, однако вместо Google Assistant будет запускаться Gemini.

Изначально Google планировала завершить отказ от Google Assistant еще в начале 2026 года, однако сроки были перенесены. За это время Gemini получил ряд улучшений, стал лучше понимать естественную речь и эффективнее справляться с повседневными задачами.