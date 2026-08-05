Google закупит 155 МВт солнечной энергии в Оклахоме для развития ИИ-инфраструктуры

15-летнее соглашение с RWE обеспечит электроэнергией облачные и ИИ-мощности компании после запуска солнечной станции Crooked Creek Solar в 2028 году

Google заключила 15-летнее соглашение на покупку 155 МВт солнечной энергии у немецкой энергетической компании RWE в штате Оклахома. Электроэнергия будет поступать с проекта Crooked Creek Solar, строительство которого RWE планирует начать в конце 2026 года, а ввод станции в эксплуатацию ожидается в 2028 году.

Солнечная электростанция будет подключена к сети Southwest Power Pool — региональной энергосистеме, обслуживающей центральную часть США. Соглашение позволит Google покрывать часть своего потребления электроэнергии в Оклахоме на фоне расширения инфраструктуры для облачных сервисов и искусственного интеллекта.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Google развивает присутствие в Оклахоме уже несколько лет. Компания открыла кампус в городе Прайор в 2011 году после объявления о проекте в 2007 году и с тех пор неоднократно расширяла его. В августе прошлого года Google объявила о планах инвестировать $9 млрд в развитие облачной и ИИ-инфраструктуры в штате, а ранее в 2026 году местные власти одобрили строительство нового дата-центра компании в Талсе.

Для Google это уже второе соглашение о покупке солнечной энергии в Оклахоме за 2026 год. В мае компания заключила 15-летний контракт на 200 МВт с энергетической компанией Enlight. RWE также развивает другие энергетические проекты в штате: компания владеет и управляет ветровой электростанцией Boiling Springs мощностью 148 МВт, а ещё 6 проектов общей мощностью 1,6 ГВт находятся на стадии разработки.