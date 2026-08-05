Xiaomi представила умный обогреватель для ванной, который сам автоматически включает свет и вентиляцию. Цена — 160 долларов

Новинка оснащена встроенным радаром, который и определяет присутствие человека в комнате

Xiaomi начала продажи в Китае умного потолочного обогревателя для ванной комнаты Mijia Smart Bath Heater P1 Human Sense Edition. После применения государственной субсидии новинка предлагается по цене 1099,05 юаня (около $160).

Изображение: Xiaomi

Главной особенностью устройства стал встроенный высокоточный радар диапазона 24 ГГц, который способен определять присутствие человека. Благодаря этому система автоматически включает освещение и вентиляцию при входе в помещение, а также отключает их после ухода пользователя. Чувствительность датчика и дальность обнаружения можно настроить в зависимости от размеров ванной комнаты. Устройство поддерживает интеграцию с фирменной экосистемой Xiaomi HyperConnect.

Mijia Smart Bath Heater P1 получил полностью встроенную подъемную световую панель с яркостью до 1500 люмен. Производитель заявляет использование мягкого света, безопасного для глаз. За обогрев отвечает система с инверторным управлением и мощностью 3000 Вт.

Кроме того, новинка оснащена системой стерилизации с заявленной эффективностью до 98%, датчиком летучих органических соединений для автоматического контроля качества воздуха и интеллектуального управления вентиляцией. Максимальная производительность системы подачи воздуха достигает 259 м³/ч, что позволяет быстро удалять влагу и обновлять воздух в помещении