Испанский стартап готовит первый спутник с «воздушным двигателем» для сверхнизкой орбиты

Kreios Space в 2027 году протестирует электрическую двигательную установку, которая будет получать топливо из атмосферы на высоте около 200 км

Испанская компания Kreios Space объявила о подготовке первой демонстрации воздушно-реактивной электрической двигательной установки (ABEP, Air-Breathing Electric Propulsion) на сверхнизкой околоземной орбите (VLEO). Тестовый аппарат будет создан на базе микроспутниковой платформы Kongsberg NanoAvionics, а запуск первой миссии запланирован на 2027 год.

Kreios Space разрабатывает ABEP-систему, которая позволяет спутникам работать на высоте около 200 км, забирая разреженные газы из верхних слоёв атмосферы и используя их как рабочее тело для электрических двигателей. Традиционные спутники на такой орбите быстро теряют высоту из-за сопротивления атмосферы и требуют большого запаса топлива, что ограничивает срок службы или увеличивает массу аппарата.

Фото: Kreios Space

Испытательный спутник будет построен на платформе NanoAvionics MP42. Компания NanoAvionics адаптирует спутниковую платформу под требования миссии, установит полезную нагрузку, проведёт испытания системы и подготовит аппарат к работе перед передачей управления Kreios Space.

Во время миссии спутник должен проверить работу ABEP-двигателя, измерить параметры окружающей среды на сверхнизкой орбите и получить изображения с разрешением менее 1 м в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах.

Интерес к VLEO-спутникам растёт из-за возможности получать более детальные изображения Земли и обеспечивать связь с меньшей задержкой. При этом такие орбиты остаются сложным инженерным направлением: кроме Kreios Space, ABEP-технологии разрабатывают Viridian Space, Лаборатория двигательных установок Европейского космического агентства и индийская Orbitt Space.