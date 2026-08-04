Испанский стартап готовит первый спутник с «воздушным двигателем» для сверхнизкой орбиты
Kreios Space в 2027 году протестирует электрическую двигательную установку, которая будет получать топливо из атмосферы на высоте около 200 км
Испанская компания Kreios Space объявила о подготовке первой демонстрации воздушно-реактивной электрической двигательной установки (ABEP, Air-Breathing Electric Propulsion) на сверхнизкой околоземной орбите (VLEO). Тестовый аппарат будет создан на базе микроспутниковой платформы Kongsberg NanoAvionics, а запуск первой миссии запланирован на 2027 год.
Kreios Space разрабатывает ABEP-систему, которая позволяет спутникам работать на высоте около 200 км, забирая разреженные газы из верхних слоёв атмосферы и используя их как рабочее тело для электрических двигателей. Традиционные спутники на такой орбите быстро теряют высоту из-за сопротивления атмосферы и требуют большого запаса топлива, что ограничивает срок службы или увеличивает массу аппарата.
Испытательный спутник будет построен на платформе NanoAvionics MP42. Компания NanoAvionics адаптирует спутниковую платформу под требования миссии, установит полезную нагрузку, проведёт испытания системы и подготовит аппарат к работе перед передачей управления Kreios Space.
Во время миссии спутник должен проверить работу ABEP-двигателя, измерить параметры окружающей среды на сверхнизкой орбите и получить изображения с разрешением менее 1 м в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах.
Интерес к VLEO-спутникам растёт из-за возможности получать более детальные изображения Земли и обеспечивать связь с меньшей задержкой. При этом такие орбиты остаются сложным инженерным направлением: кроме Kreios Space, ABEP-технологии разрабатывают Viridian Space, Лаборатория двигательных установок Европейского космического агентства и индийская Orbitt Space.
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