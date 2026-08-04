На фоне проблем с доступом к банкам: «Яндекс Браузер» возглавил рейтинги App Store и Google Play в России

Поддержка национальных сертификатов и ГОСТ TLS реализована в «Яндекс Браузере» уже несколько лет

«Яндекс Браузер» стал лидером по числу скачиваний в российских сегментах App Store и Google Play. Этот показатель вывел приложение на первую строчку рейтингов. Как сообщили в компании, ключевым фактором роста стало техническое преимущество.

После того как российские банки и компании начали массово переходить на национальные сертификаты безопасности, многие зарубежные браузеры потеряли доступ к их онлайн-сервисам. В это же время «Яндекс Браузер», в котором поддержка сертификатов НУЦ Минцифры и протокола ГОСТ TLS реализована уже несколько лет, продолжил работать без сбоев. Пользователям не потребовалось выполнять какие-либо дополнительные настройки для входа в личные кабинеты.

В Яндексе подчеркнули, что среди доступных сервисов — Сбер, Т-Банк, ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк и «Уралсиб». Аналогичная ситуация с порталами промышленных корпораций, таких как «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и «Алроса».