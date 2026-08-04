ОАЭ испытали навигацию нового поколения: спутник LEONAV-1 впервые принял сигналы с орбиты высотой сотни километров

Миссия Национального центра космической науки и технологий проверила работу навигационной полезной нагрузки на низкой околоземной орбите и станет основой для будущих систем позиционирования

Национальный центр космической науки и технологий (NSSTC) при Университете ОАЭ сообщил о завершении ключевого этапа миссии LEONAV-1: спутник успешно проверил навигационную полезную нагрузку и принял сигналы позиционирования с низкой околоземной орбиты (LEO).

Результаты миссии будут использованы для разработки будущих систем позиционирования, навигации и синхронизации времени (PNT — Positioning, Navigation and Timing).

LEONAV-1 был запущен 7 июля при поддержке и финансировании Космического агентства ОАЭ (UAE Space Agency). После завершения этапа вывода на орбиту и первоначальных проверок аппарат перешёл к выполнению основной технической программы — испытанию технологий спутниковой навигации с использованием платформы на низкой околоземной орбите.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

В NSSTC заявили, что успешная проверка навигационного оборудования стала важным шагом в развитии LEO-навигации, при которой спутники на низкой орбите могут использоваться для создания новых решений в области определения координат и передачи точного времени. Такие системы рассматриваются как перспективное направление для дополнения существующей навигационной инфраструктуры.

Миссия также стала результатом сотрудничества специалистов ОАЭ с французскими научными организациями и компаниями. Инженеры и учёные из Эмиратов участвовали во всех этапах проекта — от разработки и испытаний спутника до управления аппаратом на орбите и анализа полученных данных. По данным NSSTC, проект позволил провести обмен технологиями и подготовить специалистов в области создания и эксплуатации навигационных космических систем.

Полученные в ходе LEONAV-1 данные планируется использовать в дальнейших исследованиях и прикладных разработках для спутниковой навигации. В числе возможных направлений применения PNT-технологий — интеллектуальные транспортные системы, авиация и автономный транспорт.