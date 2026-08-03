Xiaomi выпустила недорогие проекторы с Full HD, автофокусом, Dolby Audio и поддержкой 120 Гц — представлены Redmi Projector 5 и Redmi Projector 5 Pro

Xiaomi официально представила в Китае новые проекторы Redmi Projector 5 и Redmi Projector 5 Pro. Обе модели выводят картинку в Full HD и имеют систему автоматической настройки изображения.

Redmi Projector 5 Pro. Изображение: Xiaomi через ITHome

Redmi Projector 5 оснащен встроенной металлической подставкой с возможностью поворота на 360 градусов, что позволяет проецировать изображение не только на стену, но и, например, на потолок.

Проектор имеет яркость 400 люмен по стандарту CVIA и способен выводить изображение диагональю до 120 дюймов. Для автоматической настройки используются лазерный датчик, автофокус и система автоматическая коррекция трапецеидальных искажений. Устройство оснащено 1 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти.

Яркость Redmi Projector 5 Pro достигает 1000 люмен CVIA, поддерживается кадровая частота 120 Гц. Проектор использует закрытый оптический модуль и полностью стеклянную линзу, которая, по заявлению Xiaomi, обеспечивает изображение примерно на 10% четче по сравнению с устройствами предыдущего поколения. Встроенная подставка позволяет регулировать угол наклона до 150 градусов.

Redmi Projector 5. Изображение: Xiaomi через ITHome

В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek MT9660, объемы памяти — 2 и 64 ГБ соответственно. Звуковая подсистема представлена двумя динамиками мощностью по 10 Вт и пассивными излучателями, поддерживается Dolby Audio.

Стоимость новинок в Китае такова: Projector 5 — 999 юаней (145 долларов), Projector 5 Pro — 1899 юаней (280 долларов).