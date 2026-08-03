У Honor получился действительно уникальный смартфон: Honor Robot Phone при компактном экране 6,3 дюйма получит две камеры на 200 Мп и батарею 7060 мА·ч

И еще будет поддержка 120-ваттной зарядки

Honor Robot Phone станет одним из самых необычных флагманов второй половины года. За 10 дней до официальной презентации известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл все характеристики устройства.

Скриншот видео Honor

По данным информатора, смартфон получит экран с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2640 х 1216 пикселей. Дисплей будет плоским, пиковая яркость составит 6800 нит. Обещано антибликовое покрытие, которое должно улучшить читаемость изображения при ярком освещении.

В основе аппаратной платформы — Snapdragon 8 Elite Gen5. Емкость аккумулятора составит 7060 мА·ч, и будет поддерживаться очень мощная зарядка — 120 Вт.

Одной из особенностей смартфона станут сразу три фирменных чипа собственной разработки Honor: C1 — для улучшения качества мобильной связи, E2 — для оптимизации энергопотребления и H1 — для обработки изображений.

Смартфон получит сразу две 200-мегапиксельные камеры. В главном модуле — сенсор оптического формата 1/1,28 дюйма с объективом F/1,6 и эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм. В модуле с перископным объективом будет сенсор оптического формата 1/1,4 дюйма и объектив с диафрагмой F/2,6. Этот датчик будет обеспечивать оптический зум 2,7х.

Ранее сообщалось, что Honor Robot Phone станет первым смартфоном компании, созданным после заключения стратегического партнерства с ArcSoft — одним из ведущих разработчиков технологий вычислительной фотографии. Ожидается, что фирменные алгоритмы ArcSoft будут использоваться на всех этапах обработки изображения, от захвата кадра до финального результата.

Официальная презентация Honor Robot Phone состоится 12 августа. Смартфон, как ожидается, будет доступен как минимум в двух цветах — серебристом и сером.

Ранее в компании сообщили, что предзаказы на Robot Phone установили абсолютный рекорд для бренда — на этапе предзаказов он обошел все ранее выпущенные модели Honor.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.