Он уже превзошел Honor Magic 8 Pro и другие смартфоны бренда: Honor собрала более 200 тыс. предзаказов на суперфлагман Robot Phone, и это рекорд

Ни один другой смартфон Honor не собирал такое количество предзаказов

Honor сообщила, что количество предварительных бронирований нового Robot Phone превысило 200 тысяч по всем каналам продаж. По данным самой компании, это самый высокий показатель среди всех флагманских смартфонов бренда до официального релиза.

Изображение: Honor

Презентация Honor Robot Phone состоится 12 августа. В основной камере смартфона будет три модуля. Главный — с 200-мегапиксельным сенсором, объективом с диафрагмой F/1,6 и ЭФР 23 мм. Также будет 50-мегапиксельный сенсор в модуле со сверхширокоугольным объективом и 200-мегапиксельный в модуле с перископным объективом.

Смартфон получит поддержку профессионального цветового профиля ARRI Log-C и LUT-файлов. Honor заявляет о поддержке функций фиксации фокуса, баланса белого и экспозиции, а также передачи служебных данных объектива. Дополнительно предусмотрены ИИ-функции — отслеживание объектов, интеллектуальная видеосъемка и даже автоматический монтаж.

По предварительным данным, Robot Phone будет построен на SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5, получит плоский дисплей диагональю около 6,3-6,4 дюйма с разрешением 1,5K.