Илон Маск: там, куда собирается Starship, нет никаких данных для обучения ИИ

Исследование космоса остаётся одной из немногих настоящих границ науки, где искусственный интеллект сталкивается с практически полным отсутствием данных

Инженер Tesla по искусственному интеллекту Юнь-Та Цай (Yun-Ta Tsai), занимающий должность Senior Staff Engineer, прокомментировал впечатляющие снимки Starship, сделанные во время 13-го испытательного полёта SpaceX.

Это настоящий рубеж, где нет обучающих данных. Юнь-Та Цай

Исследование космоса остаётся одной из немногих областей, где искусственный интеллект сталкивается с практически полным отсутствием готовых данных для обучения. Именно поэтому каждый успешный полёт становится источником уникальной информации.

Изображение SpaceX

13-й полёт Starship состоялся 24 июля 2026 года. В его ходе ракета успешно вывела на орбиту спутники Starlink V3 нового поколения, затем впервые в рамках этой миссии выполнила повторный запуск двигателей в космосе, а верхняя ступень завершила испытания мягким приводнением в океане. Полученные изображения и телеметрия пополнили массив данных о поведении корабля в реальных условиях космического полёта.

Илон Маск подтвердил слова Юнь-Та Цая, добавив, что там, куда направляется компания (напомним, в итоге SpaceX планирует колонизировать Марс, отправив туда тысячи кораблей Starship), нет никаких данных для обучения ИИ.

В отличие от земных задач, для которых уже накоплены огромные объёмы информации, космическая среда остаётся малоизученной. Каждый новый запуск помогает создавать уникальные наборы данных, которые в будущем могут использоваться для обучения более совершенных систем искусственного интеллекта, способных работать в ранее неизведанных условиях.