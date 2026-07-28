В самолетах Boeing 737 MAX новая проблема: во время турбулентности кресла могут оторваться

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) собирается выпустить новую директиву по летной годности для части самолетов Boeing 737 MAX после получения информации о возможной неправильной установке некоторых пассажирских кресел.

Изображение: Boeing

Предлагаемые требования затронут самолеты Boeing 737-8, 737-9 и 737-8200. По данным FAA, часть кресел с рельсовым креплением могла быть установлена с нарушениями: задний соединительный элемент в отдельных случаях не был полностью зафиксирован в направляющей сиденья.

Регулятор предупреждает, что при сильной турбулентности, повышенных нагрузках или аварийной посадке неправильно закрепленные кресла могут сместиться или сойти с направляющих. Это способно привести к травмам пассажиров и членов экипажа, а также заблокировать проходы и затруднить эвакуацию в экстренной ситуации.

По предварительной оценке FAA, новая директива может затронуть 453 самолета, зарегистрированных в США. При этом, по данным отраслевых источников, в настоящее время по всему миру эксплуатируется около 2300 самолетов семейства Boeing 737 MAX, из которых 823 находятся в США.