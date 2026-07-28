В самолетах Boeing 737 MAX новая проблема: во время турбулентности кресла могут оторваться
Проверка грозит 453 самолетам
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) собирается выпустить новую директиву по летной годности для части самолетов Boeing 737 MAX после получения информации о возможной неправильной установке некоторых пассажирских кресел.
Предлагаемые требования затронут самолеты Boeing 737-8, 737-9 и 737-8200. По данным FAA, часть кресел с рельсовым креплением могла быть установлена с нарушениями: задний соединительный элемент в отдельных случаях не был полностью зафиксирован в направляющей сиденья.
Регулятор предупреждает, что при сильной турбулентности, повышенных нагрузках или аварийной посадке неправильно закрепленные кресла могут сместиться или сойти с направляющих. Это способно привести к травмам пассажиров и членов экипажа, а также заблокировать проходы и затруднить эвакуацию в экстренной ситуации.
По предварительной оценке FAA, новая директива может затронуть 453 самолета, зарегистрированных в США. При этом, по данным отраслевых источников, в настоящее время по всему миру эксплуатируется около 2300 самолетов семейства Boeing 737 MAX, из которых 823 находятся в США.
Комментарии