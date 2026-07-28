О взрослении, вере и поиске своего пути: стартует тестирование российской компьютерной игры «Лествица»

Российская студия «Хорошие игры» начинает закрытое тестирование новой компьютерной игры «Лествица», сообщил руководитель проекта Владимир Молодых. По его словам, разработка первой версии игры в жанре православного мистического реализма завершена, и команда разработчиков набирает участников закрытого тестирования. Желающие могут подать заявку по электронной почте проекта.

Изображение: VK Play

Сообщается, что «Лествица» — это глубокая история о взрослении, вере, памяти и поиске собственного пути среди городских легенд, человеческих судеб и скрытых чудес повседневности. Проект призван продвигать духовно-нравственные ценности, формировать у молодых игроков чувство единства, дружбы и ответственности за свою страну и город, заявил Молодых.

Действие игры разворачивается в провинциальном городе Русского Севера начала 2000-х годов. Главным героем становится 17-летний юноша, отец которого обвинён в краже драгоценной реликвии. Игроку предстоит не только распутать детективный сюжет, но и преодолеть собственные страхи и слабости. Официальный релиз игры «Лествица» запланирован до конца 2026 года.