Pro — от слова «проще». Samsung Galaxy S27 Pro не получит 50-мегапиксельную перископную камеру с 5-кратным зумом как у Galaxy S27 Ultra

В Cети появились новые подробности о будущих флагманах Samsung — смартфонах линейки Galaxy S27. Как сообщает корейский ресурс ETNews, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra получат одинаковую основную камеру — с датчиком разрешением 200 Мп. Сверхширокоугольные камеры тоже будут одинаковыми — с 50-мегапиксельным сенсором. Главное различие между смартфонами будет заключаться в телеобъективе.

Samsung Galaxy S26 Ultra. Изображение: Samsung

Galaxy S27 Ultra оснастят 50-мегапиксельной перископной камерой с 5-кратным оптическим зумом, а вот Galaxy S27 Pro достанется вариант попроще — с 12-мегапиксельным датчиком и телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом. Если новые сведения подтвердятся, разрыв в возможностях съемки между Pro и Ultra окажется значительно больше, чем предполагалось ранее.

По данным ETNews, такое решение может быть связано с подорожанием микросхем памяти. Использование менее дорогого телемодуля, предположительно, позволит Samsung сохранить стоимость смартфонов серии Galaxy S27 на уровне нынешнего поколения и избежать очередного повышения цен.

В отчете также говорится, что базовые Galaxy S27 и Galaxy S27+ практически не изменятся в плане камер. Им приписывают основной сенсор с разрешением 50 Мп, сверхширокоугольную камеру с датчиком разрешением 12 Мп и 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом.