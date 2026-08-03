ФАС возбудила дело против Apple из-за того, что на iPhone и iPad не предустанавливают Max и RuStore

Закон об обязательной предустановке Max вступил в силу почти года назад

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Apple. Поводом стало неисполнение компанией ранее выданного предупреждения, пишет ТАСС.

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Как сообщили в ведомстве, Apple не выполнила требования, предусматривающие возможность предустановки на iPhone и iPad национального мессенджера Max, а также российского магазина приложений RuStore.

В ФАС отметили, что решение о возбуждении дела принято в соответствии с законом о защите конкуренции. Ведомство также напомнило, что его позиция по аналогичным вопросам уже неоднократно подтверждалась российскими судами в рамках предыдущих разбирательств с Apple.

При этом в ФАС отметили, что в обновленной версии iOS, выпущенной 27 июля, появилась возможность предустановки российской поисковой системы.

Однако требования, касающиеся национального мессенджера и отечественного магазина приложений, так и не были исполнены.

Напомним, закон, запрещающий ограничивать установку российского магазина приложений RuStore на мобильные устройства, вступил в силу в России 1 сентября 2025 года. С той же даты национальный мессенджер Max стал обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты, продаваемые в России.