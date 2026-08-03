Электрокроссовер Evolute i-Sky второго поколения выйдет в продажу в сентябре

Его будут выпускать на заводе в Липецкой области по полному циклу

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что электромобиль Evolute i-Sky второго поколения появится у российских дилеров уже в сентябре текущего года. Новинка займёт в линейке Evolute промежуточное положение между компактным городским кроссовером i-Joy и флагманским гибридом i-Space.

Фото: Evolute

Evolute i-Sky второго поколения построен на базе электромобиля Dongfeng Mage. С 2023 года в России выпускалась модель i-Sky первого поколения на основе Dongfeng Forthing Thunder, но было продано всего 544 машины. Новый Evolute i-Sky оснащён двигателем мощностью 218 л.с., авто разгоняется с 0 до 100 км/ч за 8 секунд. Тяговая батарея ёмкостью 62 кВт·ч обеспечивает запас хода до 424 км без подзарядки. Длина автомобиля составляет 4685 мм, а колёсная база — 2775 мм.

Производство Evolute i-Sky по полному циклу — со сваркой, окраской и сборкой — организуют на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Ранее мы писали о том, что серийное производство электрокроссоверов i-Sky стартует в начале осени текущего года, а запуск гибридной версии планируется к концу года.