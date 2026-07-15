Серийное производство электромобилей Evolute i-Sky в России запустят осенью

Электромобиль Evolute i-Sky начнут выпускать в России осенью текущего года, сообщили в пресс-службе Evolute. Ранее, на выставке «Иннопром-2026» речь шла о запуске серийного производства уже в августе. Теперь компания заявила, что i-Sky планируется поставить на конвейер предприятия «Моторинвест» в начале осени. Прогнозируются большие объёмы, поскольку «спрос огромный», поэтому обсуждаются планы работы в несколько смен, подчеркнули в компании.

Изображение: Evolute

Кроме того, к концу текущего года планируется серийный выпуск гибридной модификации i-Sky. Производство как электромобиля, так и гибрида организуют по полному циклу — со сваркой и окраской кузова. При этом продажи электромобиля i-Sky стартуют на российском рынке уже в августе, сообщалось на «Иннопроме-2026» в Екатеринбурге.