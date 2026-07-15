Серийное производство электромобилей Evolute i-Sky в России запустят осенью
А к концу года появится гибридная версия
Электромобиль Evolute i-Sky начнут выпускать в России осенью текущего года, сообщили в пресс-службе Evolute. Ранее, на выставке «Иннопром-2026» речь шла о запуске серийного производства уже в августе. Теперь компания заявила, что i-Sky планируется поставить на конвейер предприятия «Моторинвест» в начале осени. Прогнозируются большие объёмы, поскольку «спрос огромный», поэтому обсуждаются планы работы в несколько смен, подчеркнули в компании.
Кроме того, к концу текущего года планируется серийный выпуск гибридной модификации i-Sky. Производство как электромобиля, так и гибрида организуют по полному циклу — со сваркой и окраской кузова. При этом продажи электромобиля i-Sky стартуют на российском рынке уже в августе, сообщалось на «Иннопроме-2026» в Екатеринбурге.
Evolute i-Sky — это переднеприводный кроссовер длиной 4685 мм, шириной 1900 мм и высотой 1613 мм, его колёсная база составляет 2775 мм. Модель оснащена электродвигателем мощностью 218 л.с., батарея ёмкостью 62 кВт·ч обеспечивает запас хода до 424 км. Максимальная скорость i-Sky составляет 160 км/ч, электромобиль разгоняется до 100 км/ч примерно за 8 секунд.
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