Памяти стало вдвое больше — при этом проектор получил Android 14 и поддержку Gemini

120-дюймовый проектор с Gemini за $360. Представлен Lumio Arc 7 (2026

Компания Lumio представила новый проектор Arc 7 (2026), заметно обновивший характеристики предыдущей модели.

Устройство оснащено фирменным световым модулем Arc Light Engine 2 и обеспечивает яркость 500 ANSI люмен — на 25% больше. Контрастность достигла 1700:1, а охват цветового пространства DCI-P3 вырос на 10%. Максимальный размер изображения увеличен со 100 до 120 дюймов.

Источник изображения: gizmochina // Lumio

Проектор работает под управлением Google TV на базе Android 14, получил сертификацию Netflix и поддерживает умные функции Gemini. Объём встроенной памяти увеличен с 16 до 32 ГБ. Для автоматической настройки изображения предусмотрены автофокус TOF, коррекция трапецеидальных искажений STR8 и система обхода препятствий.

За звук отвечают два динамика мощностью по 8 Вт с поддержкой Dolby Audio. В комплект входит пульт Minion Noir с Google Assistant.

Lumio Arc 7 (2026) поступит в продажу 8 октября по цене 34 999 рупий или около $360.