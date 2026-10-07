Changan обрушил цены в России: скидки превышают 1 млн рублей — без дополнительных условий

Changan запустил в России распродажу автомобилей Uni-K, Uni-V и CS75 Plus 2024–2025 годов выпуска.

В рамках специальной программы цены снизились на величину от 729 900 до 1 129 900 рублей, причём, по словам представителей компании, скидка предоставляется без дополнительных условий. Самая крупная выгода распространяется на отдельные версии CS75 Plus и Uni-K.

Changan Uni-K 2025 года в базовой комплектации «Комфорт» теперь стоит 3,11 млн рублей вместо 4,2099 млн. Версия «Техно» 2024 года подешевела до 3,7 млн рублей. Кроссовер оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 226 л.с., 8-ступенчатым автоматом Aisin и полным приводом.

Дорестайлинговый Uni-V 2024 года получил скидку 729 900 рублей: версии «Люкс», «Комфорт» и «Техно» теперь стоят 2,53 млн, 2,55 млн и 2,6 млн рублей соответственно. У всех — 1,5-литровый двигатель на 181 л.с., 7-ступенчатый робот и передний привод.

CS75 Plus 2024 года получил максимальное снижение цены — сразу на 1,1299 млн рублей. Комплектация «Люкс» теперь предлагается за 2,74 млн рублей, а «Техно» — за 2,9 млн.

Обе версии оснащены 2,0-литровым турбомотором мощностью 226 л.с. и 8-ступенчатым автоматом. При этом более доступная версия «Комфорт» с 1,5-литровым 181-сильным двигателем в программу скидок не вошла.