В 10 раз быстрее промышленной революции»: 16 нобелевских лауреатов и боссы ИИ-гигантов призвали срочно спасать экономику от нейросетей

Более 200 экономистов и специалистов по искусственному интеллекту, включая 16 лауреатов Нобелевской премии, опубликовали открытое письмо "We Must Act Now" («Мы должны действовать сейчас»), посвящённое экономическим последствиям стремительного развития ИИ. Документ подготовила Лаборатория цифровой экономики Стэнфордского университета. Его авторы призывают разрабатывать меры, которые помогут подготовить экономику и общественные институты к масштабным изменениям.

В письме говорится, что в течение ближайших 10 лет системы искусственного интеллекта могут стать значительно мощнее и вызвать экономическую трансформацию, превосходящую по масштабу промышленную революцию, но происходящую за гораздо более короткое время. Авторы подчёркивают, что ИИ способен одновременно повысить производительность труда и уровень жизни, однако также несёт риск масштабного вытеснения людей с рынка труда.

Авторы считают, что экономисты, государственные органы и технологические компании должны совместно изучить влияние ИИ на экономику и заранее сформировать механизмы, которые помогут направить развитие технологии в интересах общества. В документе говорится о необходимости создавать новые стимулы, защитные механизмы и общественные институты, чтобы искусственный интеллект дополнял возможности человека, а не только заменял его труд.

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Авторы письма отдельно указывают, что сегодня отсутствуют достаточные экономические показатели и модели, позволяющие оценить влияние искусственного интеллекта на занятость, распределение доходов и производительность. Из-за этого пока невозможно предложить детальный план действий, несмотря на быстрое развитие технологий.

Директор Лаборатории цифровой экономики Стэнфордского университета Эрик Бриньолфссон (Erik Brynjolfsson) заявил, что возможности ИИ растут значительно быстрее, чем понимание их экономических последствий. По его словам, именно этот разрыв требует немедленных действий, чтобы технологии приносили выгоду широким слоям общества, а не ограниченному кругу компаний или людей.

Нобелевский лауреат Майкл Спенс отметил, что масштаб, скорость развития и высокая неопределённость последствий требуют «подключения всех сил» для управления этим процессом. Профессор Университета Виргинии и сотрудник Anthropic Антон Коринек (Anton Korinek) сравнил ситуацию с предыдущими технологическими революциями: если обществу требовались десятилетия для адаптации к паровым машинам, электричеству и компьютерам, то на адаптацию к ИИ могут остаться лишь несколько лет.

Под документом поставили подписи более 200 учёных и экспертов из ведущих университетов и исследовательских организаций мира. Среди них — лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 года Майкл Спенс (Michael Spence), лауреат Нобелевской премии по экономике 2024 года Дарон Аджемоглу (Daron Acemoglu), лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 года Джозеф Стиглиц (Joseph Stiglitz), лауреат Нобелевской премии по экономике 2008 года Пол Кругман (Paul Krugman), лауреат Нобелевской премии по экономике 2022 года Бен Бернанке (Ben Bernanke) и другие. Письмо также поддержали представители Google, Anthropic и OpenAI, включая главного научного сотрудника Google Джеффа Дина (Jeff Dean), сооснователя Anthropic Джека Кларка (Jack Clark), финансового директора OpenAI Сару Фрайар (Sarah Friar) и одного из ведущих специалистов OpenAI Ноама Брауна (Noam Brown).