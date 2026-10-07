9 из 10: корейская ракета «Нури» вывела на орбиту почти все спутники

Запуск южнокорейской ракеты «Нури», который состоялся сегодня — утром 7 октября, признан успешным, заявили в Корейском аэрокосмическом управлении (KASA). Директор ведомства О Тхэ Сок заявил, что отделение первой и второй ступеней ракеты и головного обтекателя прошло в соответствии с планами, третья ступень также отработала штатно.

Несмотря на заявление об успешном запуске, на орбиту были выведены только 14 из 15 спутников, которые находились на борту «Нури». Всего ракета несла 10 кубсатов (малых спутников) и 5 аппаратов Neonsat массой менее 100 кг. Спутники Neonsat оснащены системами дистанционного зондирования Земли и предназначены для мониторинга Корейского полуострова с целью оперативного реагирования на стихийные бедствия и решения задач национальной безопасности.

По словам О Тхэ Сока, основной целью миссии был вывод на орбиту пяти аппаратов Neonsat, и она была достигнута. От ракеты не отделился только кубсат Persat-02 компании Quaternion. К настоящему моменту один из выведенных спутников успешно установил связь с наземной станцией, остальные выйдут на связь позже, в соответствии с планами. Этот запуск стал пятым для ракет «Нури» с начала их эксплуатации в 2021 году.