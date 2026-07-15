Ростех планирует выпускать 6 тыс. роботов в год к 2030 году

Госкорпорация «Ростех» к 2030 году планирует выйти на производство 6 тыс. роботов ежегодно. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. По словам Чемезова, сейчас Ростех выпускает до 550 промышленных роботов в год, и именно на такой объём рассчитаны производственные мощности. К 2030 году планируется масштабировать производство и выйти на выпуск 6 тыс. роботов в год.

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Роботы Ростеха используются для выполнения сварки, обслуживания станков, нанесения клея, герметики, завинчивания, сборки, укладки, контроля качества и других производственных операций, им необходим контроль, донастройка и ремонт оператора. Сейчас эти роботы в основном применяются на предприятиях Ростеха, хотя несколько машин уже передали РЖД и группе ГАЗ, отметил Чемезов. В Ростехе надеются, что эти и другие предприятия в будущем закупят больше роботов.