Российская LFP-батарея для российского гибрида: Lada Azimut получит отечественный тяговый аккумулятор

Гибридная версия флагманского кроссовера Lada Azimut получит тяговую батарею российского производства.

Её разработкой и выпуском займётся компания «Системы автономной энергии» (САЭ), входящая в группу «Итэлма». В силовой установке используется последовательно-параллельная схема: ДВС приводит передние колёса, а электромоторы работают с обеими осями, обеспечивая полный привод.

Для батареи выбрана литий-железо-фосфатная (LFP) химия с призматическими ячейками. Производитель делает акцент на безопасности, высокой мощности и развитой системе термостатирования, которая должна обеспечивать стабильную работу при низких и высоких температурах.

Система управления BMS собственной разработки в реальном времени контролирует напряжение, ток и температуру каждой ячейки, предотвращает перезаряд, глубокий разряд и перегрев, а также выполняет балансировку.

Система управления получила отдельные алгоритмы для холодного климата: при температуре ниже 0 °C зарядка не допускается, а при необходимости батарея предварительно прогревается. Аналогичная функция используется перед высокой нагрузкой или быстрой зарядкой.

По заявлению разработчиков, LFP-батарея также отличается значительно большим ресурсом по сравнению с NMC-аккумуляторами, что должно обеспечить длительную эксплуатацию Azimut и пробег в сотни тысяч километров.