«Мы будем делать это медленно, шаг за шагом». Huawei не торопится с глобальной HarmonyOS
Это займет время
Ричард Ю, исполнительный директор, председатель Инвестиционного совета и директор подразделения потребительских товаров Huawei, рассказал о планах на выпуск глобальной версии HarmonyOS.
Теперь план состоит в глобальном расширении Huawei HarmonyOS. Ричард сказал, что компания рассчитывает на распространение своей ОС по всему миру. Хотя это займет время.
В будущем мы рассматриваем возможность постепенного вывода HarmonyOS на мировой рынок. Однако это лишь наш первоначальный план. Мы будем делать это медленно, шаг за шагом.
HarmonyOS теперь стала еще одной экосистемой операционных систем после Apple iOS и Google Android, поддерживающей разные интеллектуальные устройства и оборудование.
Компания значительно расширила применение своей собственной операционной системы, перейдя от использования её в ряде продуктов, таких как телефоны, планшеты и носимые устройства, к интеграции в ПК и умные автомобили.