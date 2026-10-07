«Мы будем делать это медленно, шаг за шагом». Huawei не торопится с глобальной HarmonyOS

Ричард Ю, исполнительный директор, председатель Инвестиционного совета и директор подразделения потребительских товаров Huawei, рассказал о планах на выпуск глобальной версии HarmonyOS.

Теперь план состоит в глобальном расширении Huawei HarmonyOS. Ричард сказал, что компания рассчитывает на распространение своей ОС по всему миру. Хотя это займет время.

В будущем мы рассматриваем возможность постепенного вывода HarmonyOS на мировой рынок. Однако это лишь наш первоначальный план. Мы будем делать это медленно, шаг за шагом. Ричард Ю

HarmonyOS теперь стала еще одной экосистемой операционных систем после Apple iOS и Google Android, поддерживающей разные интеллектуальные устройства и оборудование.

Компания значительно расширила применение своей собственной операционной системы, перейдя от использования её в ряде продуктов, таких как телефоны, планшеты и носимые устройства, к интеграции в ПК и умные автомобили.