После столкновения с животным отказала система выпуска шасси, и экипажу пришлось экстренно садиться в аэропорту Килиманджаро

Самолёт врезался в зебру, взлетел, но далеко улететь не смог: 38-летний Embraer с 30 людьми на борту совершил экстренную посадку ⁠ 5

Самолёт Embraer EMB-120 авиакомпании Sindbard Air, выполнявший сафари-рейс, столкнулся с зеброй при взлёте из аэропорта Серонера в национальном парке Серенгети.

Животное погибло, а экипаж после набора высоты обнаружил повреждение системы выпуска шасси. Пилоты изменили маршрут и направились в международный аэропорт Килиманджаро примерно в 430 км от Серенгети.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

При аварийной посадке самолёт коснулся взлётно-посадочной полосы нижней частью фюзеляжа. На кадрах с места происшествия видно, как из района левого крыла поднимается дым, пока лайнер скользит по асфальту. Спасательные службы сразу окружили самолёт, а аэропорт временно закрыли для проведения необходимых работ.

На борту находились 26 пассажиров и 4 члена экипажа. Все они благополучно покинули самолёт, информации о пострадавших нет.