Появились фото необычных защитных стекол. Предположительно, для юбилейного iPhone 20 Pro

Камера под дисплеем может не появиться даже в юбилейной модели

Инсайдер Ice Universe (@UniverseIce) опубликовал фотографии прозрачных защитных стекол, которые, предположительно, предназначены для будущего iPhone 20 Pro.

Панели имеют изогнутые с четырех сторон края и вырезы в верхней части для сенсоров и камеры. При этом по краям видна черная рамка.

Похоже, что Apple пока не готова полностью отказаться от Dynamic Island в пользу фронтальной камеры и датчиков, скрытых под экраном.

Утечка также соответствует более ранним слухам о планах Apple. Компании приписывают использование четырехстороннего изогнутого стекла и более цельного стеклянного корпуса к 20-летию iPhone.