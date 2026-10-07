Появились фото необычных защитных стекол. Предположительно, для юбилейного iPhone 20 Pro

Камера под дисплеем может не появиться даже в юбилейной модели

Инсайдер Ice Universe (@UniverseIce) опубликовал фотографии прозрачных защитных стекол, которые, предположительно, предназначены для будущего iPhone 20 Pro.

Панели имеют изогнутые с четырех сторон края и вырезы в верхней части для сенсоров и камеры. При этом по краям видна черная рамка.

Появились фото необычных защитных стекол. Предположительно, для юбилейного iPhone 20 Pro
Источник изображения: UniverseIce

Похоже, что Apple пока не готова полностью отказаться от Dynamic Island в пользу фронтальной камеры и датчиков, скрытых под экраном. 

Утечка также соответствует более ранним слухам о планах Apple. Компании приписывают использование четырехстороннего изогнутого стекла и более цельного стеклянного корпуса к 20-летию iPhone. 

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