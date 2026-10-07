Новая инфраструктура компании для выпуска до 1000 Starship выглядит так же впечатляюще, как на фирменных рендерах

«Редкий случай, когда реальность совпадает с рендером». Огромный завод SpaceX Gigabay сравнили с ранним рендером ⁠ 1

NASASpaceflight показал необычное сравнение рендера и реального снимка комплекса Gigabay на территории SpaceX Starbase в Техасе.

Для наглядности рядом разместили официальный концепт компании и фотографию фотографа Коллина Лидтке (Coleen Liedtke).

Источник изображения: NASASpaceflight // Coleen Liedtke

На рендере Gigabay предстает огромным современным зданием с футуристической подсветкой, транспортом вокруг и ракетой Starship на фоне вечернего неба. Согласно представленному проекту, комплекс должен значительно расширить производственные возможности SpaceX и стать частью планов по выпуску до 1000 Starship в год.

Реальная фотография показывает, что Gigabay практически полностью соответствует концептуальному изображению. На здании заметна крупная боковая роспись, рядом работают строительные краны, а у комплекса припаркованы автомобили.

В комментариях к посту NASASpaceflight о сравнении рендера Gigabay и реального здания на Starbase преобладают позитивные реакции и удивление тем, насколько точно реальность совпала с концептом.

Многие отмечают, что это редкий случай, когда готовое здание почти полностью соответствует рендеру: «настоящее здание уже выглядит почти точно как на рендере», «редкий случай, когда реальность совпадает с рендером», «выглядит очень хорошо». Один пользователь добавил, что реальность даже футуристичнее из-за припаркованных Cybertruck.