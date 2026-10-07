«Это самый большой риск на орбите». Спутники Starlink прислали кадры опасных сближений

Starlink опубликовала кадры со спутников, на которых видны опасные сближения с другими объектами на низкой околоземной орбите.

В ролике камеры аппаратов фиксируют пролетающие мимо опасные объекты. Компания не назвала операторов и не сообщила минимальную дистанцию пролёта, но сопроводила видео прямым предупреждением.

«Мы не можем снизить риск, когда другой оператор выполняет маневры, не сообщив прогнозируемую траекторию, включающую в себя включение двигателя. Это самый большой риск на низкой околоземной орбите», — написал Starlink.

Смысл претензии в том, что отслеживаемый мусор можно обойти по данным наземных радаров, а внезапный манёвр чужого аппарата без заранее опубликованной траектории оставляет слишком мало времени на уклонение. На переполненной низкой орбите такое сближение компания фактически показывает как уже случившийся, а не гипотетический сценарий.

Чтобы аппараты не сталкивались с другими спутниками, компания запустила бесплатную систему Space Safety для обмена орбитальными данными.