100 000 Starlink и 1 млн Starmind AI, не считая аппараты других компаний. Чтобы спутники не столкнулись, SpaceX запустила бесплатную систему Space Safety для обмена орбитальными данными

Другие операторы сами создают значительную часть рисков из-за нехватки данных о маневрах

SpaceX запустила новый сайт Space Safety, посвященный безопасности космических операций, и раскрыла планы по дальнейшему расширению орбитальной инфраструктуры.

Эфемериды для спутников Starlink находятся в открытом доступе в интернете, как и общие координационные платформы. Space-safety.com — это платформа координации сближений, разработанная SpaceX и доступная бесплатно всем операторам спутников. Она обеспечивает быстрый обмен эфемеридами, позволяя операторам спутников загружать эфемериды для своих спутников и скачивать эфемериды, опубликованные другими операторами.
SpaceX 

Платформа выполняет проверку с низкой задержкой загруженных траекторий на соответствие друг другу, а также всему каталогу Stargaze, генерируя и распространяя сообщения о данных сближения (CDM) в течение минуты после загрузки траектории. Платформа также предоставляет автоматический анализ точности прогнозирования для загруженных траекторий, помогая операторам оценивать качество данных для предстоящих сближений или выявлять потенциальные проблемы в своих собственных эфемеридах.

Участие в платформах координации сближений — это самый простой способ для операторов обмениваться эфемеридами с другими операторами спутников и узнавать о предстоящих сближениях высокого риска. Мы призываем всех операторов спутников принять участие в такой платформе, если они еще этого не делают.
SpaceX 
100 000 Starlink и 1 млн Starmind AI, не считая аппараты других компаний. Чтобы спутники не столкнулись, SpaceX запустила бесплатную систему Space Safety для обмена орбитальными данными
Источник изображения: Starlink

Компания заявляет, что рассчитывает эксплуатировать до 100 000 спутников Starlink и до 1 млн аппаратов Starmind AI для обеспечения растущего спроса на широкополосную связь и вычислительные мощности.

В компании отмечают, что предотвращение столкновений начинается еще до запуска Starlink. Время старта корректируется с учетом потенциально опасных сближений, чтобы новые спутники не попадали сразу в зоны повышенного риска.

В 2026 году Starlink сталкивался с ситуациями сближения примерно с 650 уникальными маневрирующими спутниками других операторов, однако только около половины из них передавали данные об орбитах.

SpaceX также сообщила, что за шесть месяцев зафиксировала около 164 000 сближений, при которых точка максимального сближения находилась в пределах четырех часов после незаявленного маневра другого аппарата.

Не все случаи представляли высокую опасность, но отсутствие точных данных после маневров затрудняет оценку риска и может привести к тому, что потенциально опасные сближения останутся незамеченными.

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