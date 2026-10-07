Смартфон получил обновлённое оформление с кольцевым блоком камер и двухцветным корпусом

Экран яркостью до 12 000 нит, Kirin 9050 Pro, IP69, 6800 мА•ч и топовая камера. Huawei Mate 90 Pro Max показали вживую после начала продаж

Инсайдер Digital Chat Station опубликовал фотографии реального Huawei Mate 90 Pro Max. Смартфон получит заметно переработанный внешний вид.

Основным элементом задней панели останется фирменный круглый блок камер, при этом корпус выполнен в двухцветном исполнении.

Особое внимание источник уделяет камерам. По его словам, Huawei в новом поколении существенно нарастила фотографические возможности Mate 90 Pro Max, по которым новинка может даже превзойти актуальную P-серию компании. Huawei Central уточняет, что речь идёт о сравнении с серией Huawei Pura.

Экран получил сразу три выреза под камеру и датчики Источник изображения: Digital Chat Station

В недавнем тесте камер при 5-кратном увеличении Ice Universe сравнил возможности Huawei Mate 90 Pro Max, iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26.

Осталось дождаться вердикта DxOMark, чтобы понять, как высоко удалось подняться Mate 90 Pro Max в рейтинге лучших камерофонов.