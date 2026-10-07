Почти 8 месяцев на орбите: Crew Dragon с космонавтом Федяевым возвращается с МКС ⁠ 1

SpaceX подтвердила, что космический корабль Crew Dragon с экипажем Crew-12 должен покинуть Международную космическую станцию 7 октября 2026 года примерно в 8:00 по восточному времени США или в 15:00 по Москве.

Астронавты провели на орбите почти восемь месяцев после запуска 13 февраля, а возвращение на Землю завершит их длительную экспедицию.

В состав международного экипажа вошли астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, представитель ESA Софи Адено и космонавт Роскосмоса Андрей Федяев. Во время работы на МКС экипаж участвовал в исследованиях методов лечения раковых заболеваний, восстановления костной ткани и бактерий, устойчивых к антибиотикам.

После расстыковки Crew Dragon проведет в пути около 27,5 часа. Приводнение аппарата запланировано на 8 октября у побережья Калифорнии, после чего завершится миссия Crew-12.