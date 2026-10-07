Представлена новая версия отечественного электромобиля «Москвич 3е» 2026

Новая версия с телематикой стоит 3,536 млн рублей и получила батарею на 66 кВт•ч, но запас хода оказался ниже

Завод «Москвич» расширил линейку электрического кроссовера «Москвич 3е» версией с говорящим названием «MY26 телематика».

Автомобиль 2026 года выпуска оценён в 3,536 млн рублей — на 36 тыс. рублей дороже базового MY26. При этом новая машина заметно дешевле версий 2023 и 2024 годов: разница составляет 480 тыс. и 633 тыс. рублей соответственно.

Источник изображения: Автоновости дня // Иван Бахарев

Силовая установка не изменилась: передние колёса приводит электромотор мощностью 193 л.с. и крутящим моментом 340 Нм. Однако аккумулятор стал другим. Вместо NCA-батареи на 65,7 кВт•ч используется тяговая батарея ёмкостью 66 кВт•ч, а заявленный запас хода по WLTP составляет 397 км против 410 км у обычного MY26. Оснащение практически полностью совпадает с базовой версией.

В комплектацию входят панорамная крыша с люком, 18-дюймовые диски, климат- и круиз-контроль, подогрев передних сидений, бесключевой доступ, парктроники, камера заднего вида и круговой обзор на 360 градусов. Также предусмотрены светодиодная оптика, три USB-разъёма, 12-вольтовая розетка и мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto.

Как видно по названию, версия получила телематические сервисы «Мой Москвич» с трёхлетней подпиской.