Стабильная прошивка пока распространяется для корейской версии смартфона, но в ближайшие дни список регионов расширится

Финальная One UI 9 на базе Android 17 вышла для смартфонов Samsung Galaxy A57

Samsung выпустила стабильную версию One UI 9 для смартфона Galaxy A57, известного на корейском рынке также под названием Quantum 7.

Первым обновление стало доступно пользователям в Южной Корее. Прошивка распространяется с номерами сборок A576SKSU2BZIE, A576SSKC2BZIE и A576SKSU2BZIE.

One UI 9, основанная на Android 16, предлагает масштабное обновление интерфейса Samsung с акцентом на искусственный интеллект Galaxy AI. В системе полностью переработана панель быстрых настроек, улучшена плавность анимаций и добавлена глубокая кастомизация экрана блокировки. Главными новшествами стали продвинутый контекстный поиск, генеративные функции для обработки фото и текста, а также оптимизация энергопотребления для увеличения автономности смартфона.

Samsung традиционно разворачивает крупные обновления поэтапно, поэтому доступность прошивки зависит от конкретного региона и оператора. Ожидается, что в ближайшие дни One UI 9 начнет поступать владельцам Galaxy A57 и в других странах.