Новые аппараты обеспечивают до 1 Тбит/с на загрузку и в 10 раз превосходят Starlink V2 Mini, открывая путь к массовому развертыванию группировки

Будто кадры из фантастического фильма: SpaceX показала историческую выгрузку Starlink V3 со Starship на фоне Земли ⁠ 4

SpaceX опубликовала видео, записанное в ходе исторического 14-го полёта Starship, на котором показан последовательный вывод первых 26 операционных спутников Starlink V3 из грузового отсека корабля.

Аппараты один за другим покидали специальный слот и отправлялись на низкую околоземную орбиту, при этом на фоне была видна Земля.

Каждый Starlink V3 способен обеспечивать около 1 Тбит/с пропускной способности на нисходящем канале и до 160 Гбит/с на восходящем. Это примерно в 10 раз выше показателей предыдущих спутников V2 Mini.

Их вывод состоялся 28 сентября 2026 года во время первого успешного орбитального полёта Starship с полезной нагрузкой Starlink.

Запуск стал важным этапом для дальнейшего масштабирования группировки: Starship должен значительно увеличить объём спутников, выводимых за один рейс. В перспективе один запуск сможет доставлять на орбиту до 60 аппаратов Starlink V3, что позволит наращивать доступную пропускную способность гораздо быстрее, чем при использовании Falcon 9.