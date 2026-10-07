Honor создала новый хит: продажи Honor 600 превысили 1 млн смартфонов

Следующая Honor 700 может получить заметные изменения в дизайне, батарее и камерах

Серия Honor 600 пересекла отметку в 1 млн проданных смартфонов примерно через четыре месяца после выхода на китайский рынок.

По данным RDObservation, к настоящему моменту реализовано около 1,0216 млн устройств. В первую неделю продаж модели Honor 600 Super Edition и Pro разошлись тиражом около 63 600 экземпляров.

Динамика продаж оставалась стабильной: к 26-й неделе года было реализовано 326 100 смартфонов, к 30-й — уже 538 400. На 35-й неделе показатель достиг 858 200 устройств, а к 37-й вырос до 975 000. После этого серия преодолела миллионную отметку.

Honor 600 дебютировала глобально в апреле, а в Китае появилась в мае сразу в трёх версиях — Vitality, Pro и Super Edition со съёмным дополнительным экраном на задней панели.

Тем временем Honor уже готовит серию 700, которой приписывают серьёзные изменения во внешности, аккумуляторах и возможностях камер. Официальных сроков её выхода пока нет.