Миллион спутников вокруг Земли: SpaceX показала, как должна выглядеть гигантская группировка Starmind

Аппараты будут объединяться в кластеры примерно по 10 спутников с каналами связи до 10 Тбит/с для распределённых вычислений ИИ

SpaceX показала новую визуализацию будущей группировки Starmind, которая в перспективе может насчитывать до 1 млн спутников. Точки на изображении не отражают реальные размеры аппаратов. Масштаб проекта должен превратить орбитальную инфраструктуру в распределённую вычислительную систему.

Вице-президент SpaceX Майкл Николс рассказал, что для эффективного запуска ИИ-моделей спутники потребуется объединять в тесно взаимодействующие кластеры. Каждый такой кластер будет включать около 10 аппаратов, связанных между собой каналами с суммарной пропускной способностью порядка 10 Тбит/с.

Отдельные кластеры при этом будут соединяться с остальной частью орбитальной группировки. Такая архитектура должна позволить распределять вычислительные нагрузки между множеством спутников и формировать масштабируемую систему орбитальных вычислений, ориентированную на работу с моделями искусственного интеллекта.

Чтобы аппараты не сталкивались с другими спутниками, компания запустила бесплатную систему Space Safety для обмена орбитальными данными.