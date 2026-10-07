Электромобили теперь смогут поддерживать питание дома при отключениях электричества, используя батарею машины вместе с Powerwall 3

Tesla превратила новые Model 3 и Model Y в огромные пауэрбанки для дома ⁠ 3

Tesla Energy объявила о запуске функции Powershare Home Backup для новых Model 3 и Model Y, подключенных к домашней системе Powerwall 3.

Благодаря двунаправленной зарядке автомобиль сможет отдавать накопленную энергию обратно в дом во время отключения электричества. Для этого машина должна быть подключена к совместимому Wall Connector.

По расчетам Tesla, интеграция способна увеличить продолжительность автономной работы дома более чем на два дня. Компания использует в расчетах среднее энергопотребление американского домохозяйства на уровне около 30 кВт•ч в сутки. Таким образом, аккумулятор электромобиля становится дополнительным резервным источником энергии наряду с Powerwall.

Функция доступна для новых Model 3 и Model Y, заказанных в США начиная с 1 октября 2026 года. Поддержка активируется программным обновлением и не требует дополнительного оборудования, если у владельца уже установлены Powerwall 3 и совместимый Wall Connector.