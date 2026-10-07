Tesla превратила новые Model 3 и Model Y в огромные пауэрбанки для дома
Электромобили теперь смогут поддерживать питание дома при отключениях электричества, используя батарею машины вместе с Powerwall 3
Tesla Energy объявила о запуске функции Powershare Home Backup для новых Model 3 и Model Y, подключенных к домашней системе Powerwall 3.
Благодаря двунаправленной зарядке автомобиль сможет отдавать накопленную энергию обратно в дом во время отключения электричества. Для этого машина должна быть подключена к совместимому Wall Connector.
По расчетам Tesla, интеграция способна увеличить продолжительность автономной работы дома более чем на два дня. Компания использует в расчетах среднее энергопотребление американского домохозяйства на уровне около 30 кВт•ч в сутки. Таким образом, аккумулятор электромобиля становится дополнительным резервным источником энергии наряду с Powerwall.
Функция доступна для новых Model 3 и Model Y, заказанных в США начиная с 1 октября 2026 года. Поддержка активируется программным обновлением и не требует дополнительного оборудования, если у владельца уже установлены Powerwall 3 и совместимый Wall Connector.
Емкость аккумулятора каждой модели Model 3 и Model Y в комплектациях Premium и Performance эквивалентна емкости почти 6 аккумуляторов Powerwall, а у Cybertruck — примерно 9. Даже базовые модели Model 3 и Model Y 2027 года получили новую функцию резервного питания PowerShare Home Backup.