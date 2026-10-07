Для начала подключат Луну, а затем Марс

SpaceX обеспечит связь по всей Солнечной системе и за её пределами ⁠ 10

Илон Маск заявил, что его компания SpaceX обеспечит связь по всей Солнечной системе и за её пределами.

Он опубликовал выступление вице-президента компании Майкла Николлса, который заявил: «Наша цель — распространить сознание за пределы этой планеты, и мы хотим подключить Луну и Марс. Но прежде чем это произойдет, в рамках проекта Starlink мы создаем технологии для соединения Луны с помощью высокоскоростных систем связи, высокоскоростных лазеров. И мы соединим Луну с созвездием (Starlink), а затем соединим Марс, и мы сформируем межпланетную сеть связи, которая будет в основе своей работать на тех же технологиях, над которыми мы работаем со Starlink».

Источник изображения: XFreeze // The International Astronautical Federation/IAC 2026

Он добавил, что SpaceX необходимо продолжать повышать безопасность на низкой околоземной орбите, чтобы все могли безопасно работать и масштабироваться».

Сначала нужно построить безопасную, скоординированную инфраструктуру на низкой околоземной орбите, а затем расширить связь и присутствие человека на Луне, Марсе и за их пределами.

Ранее Starlink опубликовала кадры со спутников, на которых видны опасные сближения с другими объектами на низкой околоземной орбите.

SpaceX показала новую визуализацию будущей группировки Starmind, которая в перспективе может насчитывать до 1 млн спутников

Чтобы аппараты не сталкивались с другими спутниками, компания запустила бесплатную систему Space Safety для обмена орбитальными данными.