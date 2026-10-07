Запуск ракеты «Нури» показали в эффектном замедлении

Южнокорейская ракета «Нури» успешно стартовала с космодрома Наро. Это пятый запуск носителя с момента начала его эксплуатации в 2021 году. На борту находились 15 спутников — 10 кубсатов и пять аппаратов Neonsat массой менее 100 кг.

Спутники Neonsat оснащены системами дистанционного зондирования Земли. Они способны получать черно-белые изображения объектов размером до 1 м, а на цветных снимках различимы объекты диаметром около 4 м. Аппараты предназначены для мониторинга Корейского полуострова, в том числе для оперативного реагирования на стихийные бедствия и решения задач национальной безопасности.

Спутники должны работать на орбите высотой около 570 км и обеспечивать съемку территории полуострова до трех раз в сутки. Всего группировка будет включать 10 Neonsat: оставшиеся пять аппаратов планируется вывести на орбиту в следующем году.

Все спутники успешно выведены на целевую орбиту.