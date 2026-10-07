Стабильная прошивка на базе Android 17 уже пришла участникам бета-тестирования в Великобритании, а вскоре ожидается массовый релиз

Samsung начала раздачу финальной стабильной One UI 9 для европейских Galaxy Z Fold7

Samsung приступила к распространению стабильной версии One UI 9 для складного смартфона Galaxy Z Fold7.

Первым обновление получили участники бета-тестирования в Великобритании. Прошивка распространяется под номером F966BXXUCCZIH и занимает около 540,83 МБ.

Согласно опубликованному скриншоту, One UI 9.0 основана на операционной системе Android 17. В состав обновления также вошёл пакет безопасности за 5 сентября 2026 года.

Ожидается, что после завершения программы Samsung начнёт распространять стабильную One UI 9 среди остальных владельцев Galaxy Z Fold7 в европейских странах. Пока компания запускает обновление поэтапно, поэтому доступность прошивки может зависеть от региона и конкретного устройства.