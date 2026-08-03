Большой экран, 26 дней работы на одной зарядке, GPS, датчики ЧСС и SpO2, более 100 режимов тренировок — 50 долларов. Представлен фитнес-браслет Honor Band 11 Pro

Honor официально анонсировала в Китае новое поколение фитнес-браслетов — Band 11. В линейку вошли две модели — собственно Band 11 и Band 11 Pro. Новинки получили улучшенные OLED-дисплеи, расширенный набор спортивных режимов и новые функции для мониторинга здоровья. Автономность тоже увеличилась.

Honor Band 11. Изображение: Honor

Honor Band 11 оснащен 1,57-дюймовым с частотой обновления 60 Гц и разрешением 256 × 402 пикселя. Дисплей прикрыт изогнутым стеклом 2.5D. По сравнению с предыдущим поколением количество спортивных режимов увеличилось с 96 до 113, а аккумулятор емкостью 250 мА·ч обеспечивает до 18 дней автономной работы вместо 14 у предшественника.

Корпус браслета выполнен из армированного полимерного материала. Устройство имеет толщину 8,99 мм, весит 15,3 г и защищено от воды (5ATM — плавать можно, нырять нежелательно).

Среди функций мониторинга здоровья — круглосуточное измерение пульса, уровня кислорода в крови (SpO 2 ), отслеживание сна, уровня стресса, оценка запаса энергии организма, контроль менструального цикла и функция, связанная с исследованиями риска внезапной сердечной смерти. Также предусмотрен специальный режим для игры в бадминтон.

Honor Band 11 Pro. Изображение: Honor

Honor Band 11 Pro получил более крупный 1,61-дюймовый дисплей с частотой 60 Гц. Его типичная яркость составляет 700 нит, пиковая — 2000 нит. Корпус Pro-версии изготовлен из алюминиевого сплава, аккумулятор емкостью 400 мА·ч на основе кремний-углеродной технологии обеспечивает до 26 дней работы без подзарядки.

Помимо всех функций базовой модели, Honor Band 11 Pro поддерживает Bluetooth-звонки, NFC и предлагается в версии со встроенным GPS. Также доступны управление музыкой и камерой смартфона, прогноз погоды, уведомления, поиск телефона, будильник, таймер и расширенный набор циферблатов.

Цены такие:

Honor Band 11 — 229 юаней (35 долларов);

Honor Band 11 Pro с NFC — 299 юаней (45 долларов);

Honor Band 11 Pro с GPS — 349 юаней (52 доллара).

Пока Honor не сообщила о сроках выхода новых браслетов на международный рынок.