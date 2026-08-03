Одобрено Росавиацией: в России выдан первый сертификат на коммерческие перевозки на аэростате

Воздушный шар отечественного производства вмещает до 5 человек и сможет возить туристов

Росавиация выдала сертификат на выполнение коммерческих воздушных перевозок на свободном аэростате — впервые в России. Сертификат эксплуатанта на коммерческие перевозки с использованием лёгкого воздушного судна получило ООО «Электрик технолоджи», работающее под брендом «Открытое небо».

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Сертификат получен на воздушные перевозки на свободном аэростате AT104 модели 902TА производства российской компании «Русбал». Этот воздушный шар рассчитан на перевозку до 5 человек. Также был сертифицирован ещё один аэростат, который в будущем планируется включить в сертификат эксплуатанта для выполнения полётов над Республикой Алтай.

Подобные воздушные суда, в первую очередь, предназначены для туристических и экскурсионных маршрутов. Когда компания собирается начать такие перевозки, пока не уточняется.