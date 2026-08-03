Одобрено Росавиацией: в России выдан первый сертификат на коммерческие перевозки на аэростате
Воздушный шар отечественного производства вмещает до 5 человек и сможет возить туристов
Росавиация выдала сертификат на выполнение коммерческих воздушных перевозок на свободном аэростате — впервые в России. Сертификат эксплуатанта на коммерческие перевозки с использованием лёгкого воздушного судна получило ООО «Электрик технолоджи», работающее под брендом «Открытое небо».
Сертификат получен на воздушные перевозки на свободном аэростате AT104 модели 902TА производства российской компании «Русбал». Этот воздушный шар рассчитан на перевозку до 5 человек. Также был сертифицирован ещё один аэростат, который в будущем планируется включить в сертификат эксплуатанта для выполнения полётов над Республикой Алтай.
Подобные воздушные суда, в первую очередь, предназначены для туристических и экскурсионных маршрутов. Когда компания собирается начать такие перевозки, пока не уточняется.
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