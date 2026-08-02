Смартфоны Xiaomi становятся дороже: компания подняла цены в Китае — подорожали Redmi Turbo 5, Redmi K90 и вся линейка Xiaomi 17

Xiaomi объявила о втором с начала 2026 года повышении цен на смартфоны в Китае. С сегодняшнего дня, 2 августа, стоимость выросла сразу для нескольких моделей серий Redmi Turbo, Redmi K90 и Xiaomi 17.

Фото: Notebookcheck

Новые цены выглядят следующим образом:

Redmi Turbo 5 — с 2300 до 2600 юаней (340 и 385 долларов);

Redmi Turbo 5 Max — с 2500 до 2800 юаней (370 и 415 долларов);

Redmi K90 — с 2800 до 3100 юаней (415 и 460 долларов);

Redmi K90 Max — с 3200 до 3500 юаней (475 и 520 долларов);

Redmi K90 Ultra — с 3000 до 3300 юаней (445 и 490 долларов);

Redmi K90 Pro Max — с 4200 до 4500 юаней (620 и 665 долларов);

Xiaomi 17 — с 4500 до 4800 юаней (665 и 710 долларов);

Xiaomi 17 Pro — с 5000 до 5400 юаней (740 и 800 долларов);

Xiaomi 17 Pro Max — с 6000 до 6500 юаней (885 и 960 долларов).

Большинство моделей подорожали на 300 юаней, при этом Xiaomi 17 Pro Max прибавил сразу 500 юаней.

Примечательно, что повышение затронуло устройства как на SoC Qualcomm, так и на SoC MediaTek. Это указывает на то, что причиной подорожания стали не отдельные платформы, а общее увеличение стоимости компонентов.

Еще в апреле президент Redmi Лу Вэйбин объяснял первое повышение цен резким подорожанием микросхем памяти. По его словам, стоимость модулей памяти одинаковой емкости за год выросла почти в четыре раза, что существенно увеличило себестоимость смартфонов. Тогда он назвал текущую ситуацию самой сложной для мобильной отрасли за последнее десятилетие, особенно для производителей устройств среднего и бюджетного сегмента.