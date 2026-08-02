Космические силы США выделили K2 Space $22,9 млн на испытания лазерной связи между спутниками

Космические силы США заключили с компанией K2 Space контракт стоимостью $22,9 млн на проведение испытаний лазерных терминалов связи Enterprise Space Terminal на орбите Земли. До 2028 года компания должна интегрировать два терминала в собственные спутниковые платформы, вывести их на орбиту и провести демонстрацию передачи данных между аппаратами.

Испытания проходят в рамках программы Enterprise Space Terminal стоимостью около $100 млн, запущенной в 2024 году. Сейчас терминалы разрабатывают CACI International, General Atomics и Viasat, однако заказчик пока не раскрывает, чьи устройства будут использованы в полёте. Все решения создаются по единым техническим стандартам, чтобы обеспечить совместимость оборудования разных производителей.

Рендер: CACI

Лазерная связь позволяет передавать большие объёмы данных между спутниками с помощью узконаправленных оптических лучей. Такая технология требует исключительно точного наведения, поскольку аппараты движутся на высокой скорости и могут находиться на расстоянии тысяч километров друг от друга. Именно она рассматривается как основа перспективной военной космической сети передачи информации.

Проект финансируется программой Space-Based Sensing and Targeting, отвечающей за развитие систем предупреждения об угрозах, сопровождения целей и создаваемой оптической сети Space Data Network. Новый контракт также продолжает сотрудничество K2 Space с Пентагоном: ранее компания была выбрана участником программы OPIR Space Modernization Initiative, посвящённой развитию технологий космического предупреждения.