ИИ забирает работу? Мировые IT-компании уволили более 124 тысяч сотрудников в 2026 году — это больше, чем за весь прошлый год

С начала 2026 года мировая технологическая отрасль лишилась уже более 124 тысяч рабочих мест. Как следует из данных сервиса Layoffs.fyi, этот показатель уже превысил итог всего 2025 года, когда IT-компании сократили около 122 тысяч сотрудников.

Изображение сгенерировано Grok

Самые масштабные сокращения в этом году провели Oracle, Amazon и Dell. Каждая из этих компаний объявила об увольнении тысяч сотрудников. Под сокращения также попали работники более мелких технологических компаний — Workday, GitLab и Robinhood. Только в штате Калифорния с начала года было ликвидировано свыше 16 тысяч рабочих мест в технологическом секторе.

Новая волна сокращений совпала с беспрецедентным ростом инвестиций в искусственный интеллект. Крупнейшие технологические компании активно вкладывают средства в строительство дата-центров, закупку мощных ИИ-ускорителей и внедрение искусственного интеллекта в собственные продукты и внутренние процессы.

Так, Oracle планирует направить на развитие ИИ около 90 млрд долларов уже в следующем финансовом году, а Amazon продолжает увеличивать капитальные расходы, инвестируя десятки и даже сотни миллиардов долларов в развитие соответствующей инфраструктуры.

Интересно, что сами компании связывают увольнения не только с развитием искусственного интеллекта. Среди основных причин также называют чрезмерный набор персонала в период пандемии COVID-19 и продолжающуюся оптимизацию организационной структуры.

При этом влияние ИИ на рынок труда пока остается предметом активных дискуссий. Согласно исследованию PricewaterhouseCoopers, основанному на данных с шести континентов, искусственный интеллект в долгосрочной перспективе может не только вытеснять сотрудников, но и создавать новые рабочие места. Авторы исследования отмечают, что компании, наиболее активно внедряющие ИИ, в среднем продолжают нанимать персонал быстрее, чем организации, которые автоматизируют бизнес-процессы менее активно.

Показательным примером является Сан-Франциско — мировой центр индустрии искусственного интеллекта. Несмотря на масштабные увольнения в технологическом секторе, уровень безработицы в городе в этом году снизился до 3,7%, в том числе благодаря продолжающемуся найму сотрудников такими компаниями, как OpenAI и Anthropic.